Россия и мир
16:07 | 5.07.2018
В Госдуме официально раскрыли размер зарплат и пенсий депутатов
Как отмечает ТК «Дождь», в этом году парламентариям впервые с 2014 года индексировали зарплаты на 4 % с учетом прогнозируемой инфляции. Ранее индексация окладов этой категории бюджетников была заморожена в связи с кризисом.
© «Вечерние Ведомости»
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