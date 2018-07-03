В Госдуме официально раскрыли размер зарплат и пенсий депутатов

16:07 | 5.07.2018

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата — 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия — 46,6 тысячи рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью, сообщает «Интерфакс». Если стаж работы депутата составил менее пяти лет, он не имеет права на доплату и получает обычную пенсию.



Как отмечает ТК «Дождь», в этом году парламентариям впервые с 2014 года индексировали зарплаты на 4 % с учетом прогнозируемой инфляции. Ранее индексация окладов этой категории бюджетников была заморожена в связи с кризисом.