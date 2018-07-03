Футбольный болельщик из Нигерии попросил политического убежища в РФ

16:02 | 5.07.2018

Болельщик из Нигерии попросил политического убежища в России. 31-летний гражданин Нигерии обратился в столичную полицию с просьбой предоставить ему политическое убежище. По его словам, на родине он участвовал в антиправительственных акциях, за что правительственные войска страны в настоящее время угрожают ему расправой, передает gazeta.ru.



Нигериец был передан сотрудникам миграционной службы управления внутренних дел Восточного административного округа для принятия решения о его статусе на территории России, отмечает РБК.