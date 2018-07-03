Власти Китая обвинили США в «психологическом терроре»

15:53 | 5.07.2018

Введение властями США импортных пошлин на товары из Китая и других государств является «психологическим террором». Такую оценку озвучил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает rg.ru.



«Подобный повсеместный психологический террор в торговле с помощью палки таможенных тарифов не соответствует тенденциям современности», — цитирует его «РИА Новости».



Гао Фэн подчеркнул, что Китай вместе со всем мировым сообществом будет «решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды, малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий».