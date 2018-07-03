Компания «Натали Турс» начала выплачивать компенсации за аннулированные путевки

15:47 | 5.07.2018

В «Натали Турс» заявили, что начали выплачивать компенсации туристам по несостоявшимся поездкам. Только за вчерашний день на прямые финансовые выплаты было направлено 800 тысяч рублей, говорится в сообщении компании, передает life.ru. Отмечается, что туристы в качестве частичной компенсации могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также компания предлагает компенсацию в виде гарантийного предоставления туристических услуг в будущем.



Об аннулировании путевок до 30 сентября сообщил президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев 4 июля. 29 июня туроператор заявил о прекращении чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, сообщает РБК.