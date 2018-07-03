В Лондоне заявили, что пара из Эймсбери не связана со Скрипалями

15:41 | 5.07.2018

Пара из Эймсбери, отравившаяся в Солсбери, не была связана со Скрипалями, заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес. «Рабочая гипотеза заключается в том, что это жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще, но они не были прямой целью атаки», — сказал он в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today.



В то же время он подчеркнул, что Великобритания все еще считает, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, и призвал Россию пояснить, «как они это сделали». «У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали», — сказал замминистра, отмечает «Интерфакс».



Как напоминает «Вести.ру», 30 июня в британском городе Эймсбери обнаружили двух человек в бессознательном состоянии. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. В критическом состоянии их доставили в больницу города Солсбери. Позже полиция заявила, что люди пострадали в результате воздействия отравляющего вещества «Новичок», которым ранее, по утверждению Лондона, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.