«Роскосмос» не примет участие в авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании

12:37 | 5.07.2018

Российская государственная корпорация «Роскосмос» не будет отправлять свою делегацию на авиасалон «Фарнборо» в Великобритании, передает «Интерфакс». Представители российской космической отрасли отказались от размещения своего стенда на авиасалоне еще два года назад, а теперь не станут отправлять и официальную делегацию, отмечает «Эхо Москвы».



Напомним, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также заявляла, что не планирует демонстрировать гражданскую продукцию на британском авиасалоне.



Авиасалон «Фарнборо» в Великобритании пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.