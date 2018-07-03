Россия и мир
12:06 | 5.07.2018
Победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай заподозрили в плагиате
Universal Music Group направила письмо с претензиями композиторам Дорону Медали и Ставу Бегеру. По мнению компании, их произведение подозрительно похоже на песню Seven Nation Army американского дуэта White Stripes. При этом сходство, по мнению Universal Music Group, прослеживается по большей части в ритмическом рисунке композиций, а не в словах или мелодии.
Как отмечает russian.rt.com, согласно правилам Евровидения, все композиции участников музыкального состязания должны быть оригинальными, если же в израильской песне будет обнаружен плагиат, то Барзилай может быть дисквалифицирована, её лишат титула, а у Израиля отнимут право на проведение следующего конкурса.
© «Вечерние Ведомости»
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