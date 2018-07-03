Победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай заподозрили в плагиате

12:06 | 5.07.2018

Американская звукозаписывающая корпорация Universal Music заподозрила в плагиате действующую победительницу конкурса «Евровидение» израильтянку Нетту Барзилай. Об этом сообщает портал Walla.



Universal Music Group направила письмо с претензиями композиторам Дорону Медали и Ставу Бегеру. По мнению компании, их произведение подозрительно похоже на песню Seven Nation Army американского дуэта White Stripes. При этом сходство, по мнению Universal Music Group, прослеживается по большей части в ритмическом рисунке композиций, а не в словах или мелодии.



Как отмечает russian.rt.com, согласно правилам Евровидения, все композиции участников музыкального состязания должны быть оригинальными, если же в израильской песне будет обнаружен плагиат, то Барзилай может быть дисквалифицирована, её лишат титула, а у Израиля отнимут право на проведение следующего конкурса.