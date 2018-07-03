Американские эксперты назвали победителя в возможной войне между Россией и Европой

11:49 | 5.07.2018

Европе не стоит бояться России, которая слабее прекратившего свое существование СССР, пишет на страницах The National Interest профессор Хью Уайт, занимающийся стратегическими исследованиями в Австралийском национальном университете.



«Европа сегодня намного сильнее, а Россия относительно слабее, чем в 1948 году или последующие годы. Россия действительно угрожает перестроить свои западные границы после холодной войны и расширения ЕС и НАТО на восток. Но у нее нет никаких шансов обогнать Европу», — приводит слова эксперта The National Interest.



Профессор добавил, что США не следует вкладывать большие средства в оборону Европы, так как она в состоянии защитить себя сама.