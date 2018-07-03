Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приедет в Сочи на игру сборной страны с Россией

11:44 | 5.07.2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует посетить матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии, который пройдет на стадионе «Фишт» Сочи 7 июля, сообщает «РИА Новости».



Глава республики присутствовала на матче 1/8 чемпионата в Нижнем Новгороде, когда хорваты в серии пенальти победили команду Дании.



Четвертьфинальная игра чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится 7 июля.