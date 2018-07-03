На Украине заявили о готовности создать Барнаульский и Мурманский полки

11:38 | 5.07.2018

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пообещал зеркальный ответ Киева на присвоение нескольким российским воинским частям названий украинских городов. Он также заявил, что в случае попытки завоевания Украины в стране появятся Бахчисарайский, Барнаульский и Мурманский полки, передает gazeta.ru.



«Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют — тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, Мурманские и так далее», — сказал Матиос.



Напомним, что несколько дней назад Путин распорядился присвоить отдельным подразделениям армии РФ почетные звания в честь некоторых украинских, белорусских и польских городов.