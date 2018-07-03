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Россия и мир


11:27 | 5.07.2018

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» нашли мертвой в ванне

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова найдена мертвой в ванне. О смерти 20-летней девушки рассказала в своем Instagram ее сестра Василиса Денисова. Как пишет телеканал РЕН ТВ, причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами. Известно, что накануне ночью девушка отдыхала в одном из ночных клубов.

«Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала», — рассказала сестра погибшей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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