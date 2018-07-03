Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» нашли мертвой в ванне

11:27 | 5.07.2018

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова найдена мертвой в ванне. О смерти 20-летней девушки рассказала в своем Instagram ее сестра Василиса Денисова. Как пишет телеканал РЕН ТВ, причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами. Известно, что накануне ночью девушка отдыхала в одном из ночных клубов.



«Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала», — рассказала сестра погибшей.