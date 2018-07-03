Британская полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери

11:18 | 5.07.2018

В британском городе Эймсбери два человека были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщили представители полиции.



Представитель Скотленд-Ярда раскрыл также некоторые обстоятельства произошедшего. Он уточнил, что первой была госпитализирована 44-летняя женщина. По его словам, службу скорой помощи вызвали по одному из адресов в Эймсбери 30 июня около 10:15. Женщина была без сознания, ее сразу госпитализировали. Позднее в тот же день, около 15:30, по этому же адресу вновь вызвали скорую. На этот раз для 45-летнего мужчины, сообщает РБК.



Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда взяло на себя руководство расследованием. В четверг, 5 июля, по факту произошедшего состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое возглавит министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает russian.rt.com.