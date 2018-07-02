Премьер-министр Польши заявил, что Евросоюзу не нужен «Северный поток — 2»

16:57 | 4.07.2018

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на дебатах в Европарламенте вновь обозначил позицию Варшавы относительно строительства «Северного потока — 2». По убеждению Моравецкого, Евросоюзу этот газопровод не нужен, передает MK.ru.



По словам Моравецкого, Евросоюз не нуждается в «Северном потоке — 2», так как это не экономический, а политический проект. В руках России газопровод станет рычагом давления не только на европейскую экономику, но и на политику, что приведет к дестабилизации, сообщает lenta.ru.