Осквернивший памятник Черенкову болельщик сборной Англии оштрафован на 3 тысячи рублей

16:53 | 4.07.2018

Суд определил наказание болельщику сборной Англии, осквернившему памятник бывшему футболисту сборной СССР Фёдору Черенкову возле стадиона «Спартак» после матча англичан с Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает championat.com. Фанат должен будет заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. На суде он полностью признал свою вину и вновь извинился за свой поступок.



Как рассказал ранее РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, на «груди» памятника Черенкову болельщик написал название своей страны. Памятник быстро отмыли сотрудники стадиона, а в отношении 20-летнего иностранца возбудили административное дело.