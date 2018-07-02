Siri перебила министра обороны Великобритании во время выступления в палате общин

16:40 | 4.07.2018

Голосовой помощник Siri перебила министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона во время его выступления в палате общин, сообщает газета The Independent.



Министр выступал с докладом о борьбе с терроризмом, в частности с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России). Уильямсон упомянул террористов, остающихся на территории Сирии, после чего его перебила Siri: голосовой помощник предложил посмотреть материалы, которые он нашел в интернете по запросу «Сирия», передают «Ведомости».



Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон. Министр убрал его в карман и после того, как в зале затих смех, продолжил речь, отмечает РИА «Новости».