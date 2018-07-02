Треть граждан РФ уверена в выходе сборной России в полуфинал ЧМ-2018

16:27 | 4.07.2018

После победы сборной России над испанцами в 1/8 чемпионата мира каждый третий россиянин заявил, что команда пройдёт в полуфинал, практически каждый шестой допустил возможность победы в мундиале, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.



По данным ВЦИОМ, 15 % респондентов считают вероятным выход национальной команды в финал, а надежды россиян относительно возможности отечественной сборной стать чемпионом мира выросли с 8 до 17 %. В целом после игры с испанцами интерес граждан к мундиалю вырос с 62 до 70 %.