«Табакерка» будет переименована в Театр Олега Табакова

16:21 | 4.07.2018

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова («Табакерка») в новом сезоне сменит название. С нового сезона театр будет официально носить имя своего основателя и называться «Театр Олега Табакова», передает НТВ. Одновременно изменится и логотип театра.



«Табакерка» была основана в 1987 году. Владимира Машкова назначили худруком театра 6 апреля 2018 года после смерти Олега Табакова. Машков заявил, что собирается продолжать традиции театра, «который будет существовать здесь и сейчас», отмечает РБК.