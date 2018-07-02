В Кремле прокомментировали прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года

16:16 | 4.07.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не знает, чем руководствовались эксперты Bank of America, предсказавшие повторение сценария глобального финансового кризиса 1997–1998 годов, и не станет вступать с ними в дискуссию. На уточняющий вопрос: «Значит, все будет хорошо?» — Песков ответил утвердительно: «Наверняка».



Ранее аналитики Bank of America спрогнозировали, что на мировом фондовом рынке может повториться мировой кризис 1997–1998 годов. По их мнению, об этом свидетельствует схожая динамика рынков, передает «Интерфакс».