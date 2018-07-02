Ирония судьбы. В Кирове в 53-летнем возрасте ушёл из жизни депутат, голосовавший за повышение пенсионного возраста

14:56 | 4.07.2018

Фото: Сайт Заксобрания Кировской области

В возрасте 53-х лет ушел из жизни депутат Законодательного собрания Кировской области, Александр Владимиров. Некролог размещен на сайте Заксобрания.



«В Законодательном Собрании Александр Иванович отстаивал интересы сельхозтоваропроизводителей, будучи активным членом комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле. И во главе угла для него, конечно же, были вопросы государственной поддержки предприятий малых форм хозяйствования. Помимо этого, Александр Иванович работал в комитете по социальным вопросам. И этот приоритет для него был неслучайным – он всегда стремился дать землякам исчерпывающую информацию по проблемам, которые их волнуют, оказать им качественную, квалифицированную помощь и поддержку», – говорится в сообщении.



Стоит отметить, что по словам местных журналистов, мнение которых передаёт издание Znak.com, Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег голосовать за это нововведение. Александр Владимиров уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет. Не сложилось. Мы ни в коем случае не иронизируем. Случилась беда, человек умер в достаточно молодом возрасте. Редакция «Вечерних Ведомостей» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Ивановича.



Мы просто хотим сказать, что при повышении пенсионного возраста, в такой ситуации окажется большинство населения страны!