Шесть человек погибли из-за аномальной жары в канадском Монреале

13:59 | 4.07.2018

По меньшей мере шесть человек погибли в канадском Монреале из-за пришедшей в регион жары, сообщает CTV News. Отмечаются, что люди страдали хроническими заболеваниями. Все они жили в многоквартирных домах без кондиционеров.



Во время общенационального выходного температура в городе достигала 35 °С. Из-за сильной жары экстренные службы зафиксировали рост количества звонков в скорую помощь.