Роспотребнадзор назвал регионы РФ с самым грязным воздухом

13:53 | 4.07.2018

Роспотребнадзор составил рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом по данным за 2017 год. Бурятия заняла в нем первое место, сообщают «Известия». Также в числе самых загрязненных регионов присутствуют Курская и Иркутская области, Хабаровский и Красноярский края.



Как уточнили в ведомстве, список был составлен на основе данных о доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в каждом регионе.