Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 18 до 20 %

13:48 | 4.07.2018

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20 % при одновременной фиксации тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 % (в пределах установленной базы для исчисления) и в 10 % (свыше установленной базы), передает «Интерфакс». Этот шаг, по расчетам кабинета министров, позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно.



«Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом», — заявил председатель бюджетного комитета Макаров, передает РИА «Новости».