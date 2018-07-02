Эксперты Bank of America предупредили о возможном повторении кризиса 1998 года

13:44 | 4.07.2018

Финансовые эксперты Bank of America предупредили о возможном развитии экономического кризиса, аналогичного кризису 1998 года, сообщает Bloomberg. Аналитики объясняют свои опасения повторением трендов на рынках.



«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — приводит агентство слова ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.



Эксперты вспомнили об ужесточившейся в начале 90-х финансовой политике, в результате чего доллар всего за три года подорожал на четверть. Развивающиеся рынки были на спаде. Сейчас ситуация практически аналогичная.