Депутат Верховной рады обвинил Россию в краже «чужой истории, начиная со своего названия»

13:40 | 4.07.2018

Депутат Верховной рады Андрей Ильенко заявил, что Россия «ворует чужую историю, начиная со своего названия».



«Россия крадёт чужую историю, это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией». Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия», — сказал Ильенко.



Таким образом Ильенко отреагировал на присвоение названий украинских городов ряду частей Российской армии. Он подчеркнул, что, используя украинские названия, Россия добивается пропагандистского эффекта. По словам депутата, главное в данной ситуации, чтобы в украинской армии понимали, что у нее есть своя история и свои традиции, передает РБК.