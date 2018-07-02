Федерация автовладельцев РФ рассказала о недоливе бензина на 76 % российских АЗС

11:25 | 4.07.2018

Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование, результаты которого показали, что около 76 % российских АЗС обманывают автомобилистов, недоливая топливо. Проверка проводилась в режиме «тайного покупателя» с помощью специально оборудованного автомобиля. Во время отработки процедуры проверялось соотношение оплаченного и фактически приобретенного топлива АИ-92 и АИ-95, причем за недолив топлива принималось расхождение более чем в 1 %.



Оказалось, что все проверенные мелкосетевые и частные АЗС в среднем выдают покупателю на 5,66 % бензина меньше, чем он оплатил. Максимальный недолив составил более 8 %. На АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, недолив выявлен в 20 % случаев. На заправках федеральных и крупных региональных сетей расхождение в объемах оплаченного и полученного бензина зафиксировано в 81 % случаев. При этом максимальный недолив составил 19,03 %, а средний показатель составил 4,97 %, передает РБК.