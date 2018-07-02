В британском Солсбери два человека отравились неизвестным веществом

11:13 | 4.07.2018

Двух человек в критическом состоянии госпитализировали в госпиталь в Солсбери в результате отравления неизвестным веществом в городе Эймсбери, который находится неподалеку. Об этом сообщается на сайте полиции графства Уилтшир.



40-летние мужчина и женщина были найдены в бессознательном состоянии в одном из домов города. По первоначальной версии, они отравились наркотическими веществами. В настоящее время полиция не предполагает опасности для населения, отмечает lenta.ru. Сейчас медики проводят экспертизы, нацеленные на изучение того, что именно стало причиной произошедшего. «Мы остаемся открыты к изучению всех возможных причин инцидента», — подчеркнули в полиции.



Ранее в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В данный момент британская полиция подозревает двух человек в покушении на Скрипалей, отмечает gazeta.ru.