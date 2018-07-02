Путин утвердил повышение пошлин на выдачу водительских прав и загранпаспорта

11:05 | 4.07.2018

Путин подписал закон о повышении пошлин на выдачу водительских прав и загранпаспорта нового образца, передает iz.ru. В частности, госпошлина за получение национального водительского удостоверения вырастает с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи. Также вырастет пошлина за выдачу загранпаспорта гражданам моложе 14 лет, с 1,5 до 2,5 тыс. руб.



Инициатива о повышении госпошлин была выдвинута правительством весной 2018 года. В кабмине объяснили увеличение платы необходимостью компенсировать затраты на внедрение документов нового образца с электронными носителями информации, сообщает РБК.