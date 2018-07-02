В Дюссельдорфе охранник аэропорта ранил коллегу ножом в голову

15:22 | 3.07.2018

Во вторник утром в аэропорту Дюссельдорфа произошел инцидент с двумя охранниками. Один из них напал на коллегу и вонзил ему в голову канцелярский нож. Пострадавший был госпитализирован. Он уже перенес операцию, и врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает, передает MK.ru.



24-летний мужчина был задержан. Полиция расследует покушение на убийство, по их предположениям, нападавший страдает психическим заболеванием.