В Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Трампом тет-а-тет

15:17 | 3.07.2018

Российская сторона считает подходящим формат встречи тет-а-тет Путина и его американского коллеги Трампа в Хельсинки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков.



«Действительно, мы не исключаем, что, если будут подтверждены предварительная договорённость, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов — Путина и Трампа — с глазу на глаз», — сказал Песков журналистам.



Как сообщает «Интерфакс», отвечая на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат встречи, который предлагает американская сторона, Песков заявил: «Абсолютно подходит».