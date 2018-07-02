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Россия и мир


15:13 | 3.07.2018

400-метровый жилой небоскреб построят в «Москва-Сити»

Власти Москвы выдали действующее до октября 2024 года разрешение на строительство 400-метрового жилого небоскреба в деловом центре «Москва-Сити», говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.

Как сообщается, здание высотой 104 этажа будет построено за счет средств инвестора. Отмечается, что в комплексе будет многоквартирный дом на 1 417 квартир, 4-этажная подземная автостоянка на 321 машино-место и велопарковка, детский досуговый центр, офисы, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, объекты общественного питания и торговли. Комплекс планируется построить к 2024 году.

© «Вечерние Ведомости»

 


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