400-метровый жилой небоскреб построят в «Москва-Сити»

15:13 | 3.07.2018

Власти Москвы выдали действующее до октября 2024 года разрешение на строительство 400-метрового жилого небоскреба в деловом центре «Москва-Сити», говорится в сообщении Мосгосстройнадзора.



Как сообщается, здание высотой 104 этажа будет построено за счет средств инвестора. Отмечается, что в комплексе будет многоквартирный дом на 1 417 квартир, 4-этажная подземная автостоянка на 321 машино-место и велопарковка, детский досуговый центр, офисы, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, объекты общественного питания и торговли. Комплекс планируется построить к 2024 году.