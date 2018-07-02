По данным ВЦИОМ, россияне ощутили ухудшение экономического положения в стране

15:08 | 3.07.2018

Россияне ощутили ухудшение экономического положения в стране за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно полученным результатам, все индексы социального самочувствия россиян в июне 2018 гола «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



В частности, если в июне прошлого года индекс удовлетворенности жизнью был равен 56 %, то в июне текущего года он составил 53 %. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 46 % россиян, об обратном — 23 %. Еще 30 % частично согласны и с первыми, и со вторыми, передает РБК.