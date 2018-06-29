РЖД не станут отказываться от закупок плацкартных вагонов

15:03 | 3.07.2018

РЖД не откажется от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании. «Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведет разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных», — заявили в РЖД.



Ранее газета «Ведомости» написала, что Российские железные дороги откажутся от закупки плацкартных вагонов к 2025 году. На смену им придут одноэтажные вагоны нового типа с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами.