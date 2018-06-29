Меркель и глава МВД Германии договорились по вопросу миграционной политики

14:47 | 3.07.2018

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пришел к договоренности с немецким канцлером Ангелой Меркель по вопросу миграционной политики, сообщает Reuters. По словам Зеехофера, «таким образом он может остаться в должности министра».



Накануне Зеехофер грозился уйти в отставку на фоне разногласий с канцлером по вопросам миграционной политики, отмечает «Интерфакс».



Некоторые СМИ критикуют компромисс, на который пришлось пойти канцлеру — согласиться на строительство транзитных центров для высылки нелегалов. Но выбора у Меркель, скорее всего, просто не было, считает The New York Times.