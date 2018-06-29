Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

13:38 | 3.07.2018

Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии главу республики Лукашенко. Президент РФ подчеркнул, что 3 июля — значимая дата в белорусской истории. «Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», — подчеркнул Путин.



По сообщению пресс-службы Кремля, Путин подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.