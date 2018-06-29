В Британии ученицам 40 школ запретили приходить на занятия в юбках

13:28 | 3.07.2018

В Британии 40 школ запретили носить ученицам юбки в рамках борьбы за права трансгендеров, сообщает Daily Mail. Первым учебным заведением, где ввели гендерно-нейтральную форму, стала школа в Льюисе. Там дресс-код ввели еще в сентябре прошлого года. И все учащиеся теперь носят исключительно брюки. Таким образом, администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений.