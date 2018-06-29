ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Советский»

13:21 | 3.07.2018

Центробанк России отозвал с 3 июля лицензию на осуществление деятельности у банка «Советский». Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.



Банк «Советский» находится на санации с 2015 года — его санатором был Татфондбанк, который лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Как сообщает РИА «Новости», банк был участником системы страхования вкладов. На первое мая «Советский» занимал 108-е место в банковской системе России.