Глава генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии

10:43 | 3.07.2018

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».



«Подписал приказ генерального штаба, который чётко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет их символики», — написал он. Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.