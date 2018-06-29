В Японии из-за сильной жары погибли три человека

10:38 | 3.07.2018

В Японии из-за сильной жары в больницах оказались около 3,5 тыс. человек. Три человека погибли, сообщает Главное пожарное управление Японии.



Из-за тихоокеанского антициклона в июле столбики термометров в Стране восходящего солнца регулярно поднимаются выше отметки +30 градусов. В прошлом году из-за жары погибли 44 японца, десятки тысяч попали в больницы, напоминает rg.ru.