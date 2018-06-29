Украина пригрозила РФ арестом акций «Северного потока — 1»

10:27 | 3.07.2018

Украина в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража может нанести болезненный удар Москве, запустив процесс ареста акций «Северного потока — 1». Такое мнение выразила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.



По словам эксперта, украинская сторона может арестовать в свою пользу 35 % акций России, которыми владеет «Газпром». Яковлева добавила, что в случае, если «Европа объединится» и окажет поддержку украинской стороне, России «нечего будет делать».



Как напоминает «Взгляд», в феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа — с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.