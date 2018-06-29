Эстонский министр потребовал остановить строительство «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», передают«Северный поток — 2» не экономический, а политический проект, считает глава внешнеполитического ведомства Эстонии.«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить его», — заявил Свен Миксер в интервью газете Die Welt.Напомним, что отказаться от участия в строительстве газопровода требуют от европейских стран и США, причём требования эти подкрепляются угрозами введения санкций в отношении их европейских партнёров.Однако всё больше европейцев присоединяется к мнению Die Welt по поводу того, что президенту США Дональду Трампу«Северный поток — 2», даже если Вашингтон введет ограничительные меры в отношении всех европейских партнеров «Газпрома», пишут «Известия».«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых нитей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии.