«Кинжал» Путина испытают на стратегическом Ту-22М3

10:17 | 2.07.2018

Фото: Konstantin Aslanov/Russian Planers.net

Гиперзвуковые ракеты, входящие в состав нового комплекса «Кинжал», испытают на бомбардировщике дальней авиации Ту-22М3, об этом со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.



«Кинжал» испытают на Ту-22М3. На одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет», — сказал собеседник агентства. Сроки начала испытаний названы не были.



При этом агентство сделало поправку, что не располагает официальным подтверждением информации, предоставленной источником.



Напомним, что впервые о комплексе «Кинжал», ракета которого летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО, сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.



В состав комплекса «Кинжал» входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую ракету.



Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей, способен нести несколько ракет.



Напомним историю бомбардировщика Ту-22.



Самолёт Ту-22 разрабатывался в качестве замены бомбардировщика Ту-16. Рабочее проектирование Ту-22 (проект «105») ОКБ Туполева начало 15 августа 1955 года, и уже к августу 1957 года была завершена постройка планера первого прототипа.



К лету 1958 года на прототип были установлены двигатели, и начались статические испытания.



21 июня 1958 года самолёт «105» совершил свой первый полёт.



С 1957 года параллельно с разработкой проекта «105» начались работы по второму прототипу — «105А». В этой машине предполагались серьёзные изменения в плане аэродинамики. Именно этот прототип и стал впоследствии самолётом Ту-22.



28 ноября 1967 года вышло Постановление Правительства СССР о создании модификации Ту-22К — Ту-22КМ с новыми двигателями НК-144-22 и крылом изменяемой стреловидности.



В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого столетия шла доработка самолёта.



Ту-22М3 совершил первый опытный полёт 20 июня 1977 года. И с 1978 года, после выполнения программы лётно-доводочных испытаний, был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.



Новая версия бомбардировщика — Ту-22М3М — совершит первый полёт в августе текущего года.