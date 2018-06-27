Мессенджер Telegram получил разрешение на товарный знак в России

16:42 | 29.06.2018

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрешила зарегистрировать товарный знак мессенджеру Telegram. Это следует из заключения, опубликованного в базе ведомства 27 июня, передают «Ведомости». Ранее ведомство не разрешало это сделать из-за сходства со словом «телеграмма».



В возражении, поданном мессенджером после первоначального решения ведомства, создатели сервиса ответили, что непосредственно с телеграммами в стране работает только «Почта России», Telegram Messanger этим заниматься не собирается. Также в мессенджере указали на принципиально разную организацию передачи сообщений через телеграммы и через Telegram.



Изучив все материалы, служба пришла к выводу, что понятия «телеграф» и «телеграмма» претерпели значительные изменения. В итоге Роспатент удовлетворил возражение и зарегистрировал товарный знак.