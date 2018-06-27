16:37 | 29.06.2018

Трамп хочет, чтобы США вышли из Всемирной торговой организации (ВТО), пишет портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа. «Он (угрожал выйти из ВТО) сто раз. Это поставит нас как страну в очень плохое положение», — приводит портал слова источника. По его словам, Трамп в грубой форме отмечал, что не знает, почему страна является членом этой организации, и что «ВТО создано остальными странами, чтобы губить США».