С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с грузом для МКС

16:33 | 29.06.2018

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправила космический корабль Dragon с 2,7 тонны груза на Международную космическую станцию (МКС), на орбиту также будет доставлен европейский робот-помощник Саймон, передает РИА «Новости». Старт проходил с космодрома на мысе Канаверал.



Это уже 15-я миссия «Дракона» по доставке на станцию грузов. Ожидается, что он пристыкуется к МКС 2 июля.