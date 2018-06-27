Россия подала иск в ВТО из-за дополнительных пошлин США на сталь и алюминий

16:20 | 29.06.2018

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США на сталь и алюминий, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает РИА «Новости».



«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — приводит пресс-служба МЭР слова министра.



По словам Орешкина, первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО является консультация для поиска путей урегулирования спора. Если компромиссное решение не будет найдено — будет создана третейская группа для рассмотрения спора.

