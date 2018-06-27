Лидеры Евросоюза договорились о продлении санкций в отношении России

16:13 | 29.06.2018

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении экономических санкций против России, введенных за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, заявил один из функционеров ЕС, передает «Интерфакс». Санкции будут продлены еще на шесть месяцев, вплоть до конца января. ЕС продолжит поддерживать ограничения, введенные на российские финансовый и энергетический сектора, отмечает РБК.