Участники саммита ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение MH17

14:53 | 29.06.2018

Участники саммита ЕС согласились, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга-777», сбитого над Украиной в 2014 году. Как отмечается, Евросовет полностью поддержал резолюцию СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17.



Как напоминает РБК, в мае объединенная следственная группа назвала первые итоги своего расследования. Следователи заявили, что самолет был сбит из российского зенитного комплекса «Бук», который доставили из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.