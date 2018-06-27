В Москве прощаются с поэтом Андреем Дементьевым

14:36 | 29.06.2018

В столице, в Концертном зале им. Чайковского, началась церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым, который скончался во вторник, 26 июня. Гроб с телом Дементьева установлен на сцене.



Проститься с поэтом пришли друзья, коллеги, почитатели его таланта, у центрального входа в зал выстроилась длинная очередь. Первыми проститься с Дементьевым пришли поэт-песенник Илья Резник и скульптор Зураб Церетели.



Дементьев скончался 26 июня на 90-м году жизни.