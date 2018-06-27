Сборная Панамы признана худшей на чемпионате мира по футболу — 2018

13:28 | 29.06.2018

Сборная Панамы признана худшей на чемпионате мира по футболу в России. Команда не смогла набрать ни одного очка и в числе 16 сборных покинет мундиаль, передает life.ru.



Как напоминает газета «Известия», панамские футболисты проиграли Бельгии: матч в Сочи 18 июня закончился со счетом 3:0. Куда более разгромным оказался результат встречи с Англией, которая прошла в Нижнем Новгороде 24 июня, — 6:1. Накануне Панама потерпела поражение от Туниса в Саранске — 2:1.



Также с нулевым количеством очков возвращается домой сборная Египта (группа А). Однако эта команда опережает Панаму по показателям забитых и пропущенных мячей, сообщает «Газета.ру».