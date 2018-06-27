Аэропорт на Бали приостановил работу из-за выброса пепла вулканом Агунг

13:14 | 29.06.2018

Международный аэропорт Нгурах-Рай временно закрыт из-за выброса пепла вулканом Агунг, сообщается на сайте воздушной гавани. Как отмечается, высота выброса пепла составила 2 км.



Вулкан Агунг начал извергаться на Бали в ноябре 2017 года, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Из-за появления облака пепла несколько дней был закрыт международный аэропорт Денпасара из-за образовавшегося над ним облака пепла. Из-за отмены нескольких сотен рейсов на острове застряли десятки тысяч иностранных туристов, напоминает «Интерфакс».